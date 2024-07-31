В Киевской области мужчина попал под поезд, от полученных телесных повреждений он погиб на месте происшествия, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Происшествие произошло в темное время суток на железнодорожной станции «Яготин». По предварительной информации, 54-летний мужчина переходил пути непосредственно перед приближением пассажирского электропоезда, в результате чего произошел наезд на потерпевшего. В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Следователи Яготинского отделения полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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