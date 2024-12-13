На Хмельнитчине сбито 6 вражеских ракет: что известно о последствиях атаки

Силы ПВО сбили 6 вражеских ракет над Хмельницкой областью во время воздушной тревоги, в результате атаки рф поврежден фасад и окна частного дома, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Во время сигнала «Воздушная тревога» наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 6 ракет. В результате атаки поврежден фасад дома, окна частного дома. На местах происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших не поступало