На Хмельнитчине сбито 6 вражеских ракет: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
Силы ПВО сбили 6 ракет над Хмельницкой областью во время воздушной тревоги. В результате атаки поврежден фасад и окна частного дома, пострадавших нет.
Силы ПВО сбили 6 вражеских ракет над Хмельницкой областью во время воздушной тревоги, в результате атаки рф поврежден фасад и окна частного дома, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Во время сигнала «Воздушная тревога» наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 6 ракет. В результате атаки поврежден фасад дома, окна частного дома. На местах происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших не поступало
Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов рф по энергетике: сбито 81 из 93 ракет, в том числе 11 - благодаря F-1613 дек. 2024, 08:43 • 10786 просмотров