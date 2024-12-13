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На Хмельнитчине сбито 6 вражеских ракет: что известно о последствиях атаки

На Хмельнитчине сбито 6 вражеских ракет: что известно о последствиях атаки

Киев  •  УНН

 • 2135 просмотра

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Силы ПВО сбили 6 ракет над Хмельницкой областью во время воздушной тревоги. В результате атаки поврежден фасад и окна частного дома, пострадавших нет.

Силы ПВО сбили 6 вражеских ракет над Хмельницкой областью во время воздушной тревоги, в результате атаки рф поврежден фасад и окна частного дома, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Во время сигнала «Воздушная тревога» наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 6 ракет. В результате атаки поврежден фасад дома, окна частного дома. На местах происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших не поступало

- написал Тюрин.

Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов рф по энергетике: сбито 81 из 93 ракет, в том числе 11 - благодаря F-1613 дек. 2024, 08:43 • 10786 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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