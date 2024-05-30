На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
polshaПольша
Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  6014 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  48771 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  113473 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  119794 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  116992 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  115090 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  101177 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  103978 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
29 мая 2024, 05:51  •  102689 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125129 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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29 мая 2024, 05:39  •  167835 просмотра
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28 мая 2024, 07:13  •  203228 просмотра

На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет

В Хмельницкой области ночью силами ПВО было уничтожено более 10 вражеских целей. Атака привела к частичному отключению электроэнергии в одном из городов области. Без пострадавших.

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На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет

Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах

Израиль заявляет, что он получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах, достигнув ключевой цели - помешать ХАМАСУ перевооружиться путем контрабанды оружия через туннели из Египта.

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Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах

россияне ранили еще восемь жителей Донетчины

29 мая российские войска ранили еще восемь мирных жителей в Донецкой области.

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россияне ранили еще восемь жителей Донетчины

В преддверии выборов в ЕС растёт киберугроза со стороны россии

Связанные с россией хакерский группы всё чаще атакуют европейскую киберинфраструктуру в преддверии выборов в Европарламент.

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В преддверии выборов в ЕС растёт киберугроза со стороны россии

В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

Во время ночной атаки на Крым во временно оккупированной Керчи обломками сбитых ракет было повреждено два парома - железнодорожный и автомобильный.

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В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

В Управлении капитального строительства Черниговской ОВА, заявили что местные власти не могут контролировать вес транспортных средств на дорогах, ведь за это отвечают Укртрансбезопасность и полиция. Однако проблема с крупногабаритным транспортом который разрушает дороги существует и ее необходимо решать.

Общество •   •  43579 просмотра
Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших

Ракетный обстрел РФ двух локаций в городе Харькове привел к частичному разрушению двухэтажного административного здания и ранению 7 человек.

Война •   •  15775 просмотра
россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших

Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

Мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета в амстердамском аэропорте Схипхол, когда он готовился к вылету.

Новости Мира •   •  14951 просмотра
Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

В Херсонской области ночью сбили "шахед", из-за вражеских обстрелов 6 раненых

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым кварталам в Херсонской области, повредив 4 частных дома, гаражные помещения и частные автомобили, ранив 6 человек, в то время как силам ПВО Украины удалось уничтожить 1 беспилотник "Шахед-131/136" во время ночной атаки.

Война •   •  16429 просмотра
В Херсонской области ночью сбили "шахед", из-за вражеских обстрелов 6 раненых

Дожди с грозами и до 29°: прогноз погоды на сегодня

30 мая на большей части территории Украины, за исключением юго-востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит 12-17°, ночью и 20-29° днем.

Общество •   •  13559 просмотра
Дожди с грозами и до 29°: прогноз погоды на сегодня