На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет

В ночь на 30 мая враг атаковал драконами и ракетами Хмельницкую область. Силы ПВО уничтожили в пределах области более 10 вражеских целей. Обошлось без пострадавших. Из-за атаки в одном из городов области частично отсутствует электроснабжение. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью враг атаковал Хмельницкую область драконами и ракетами. в пределах нашей области силы ПВО ВСУ уничтожили более 10 вражеских целей. из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение - написал Тюрин в соцсетях.

По его словам, все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.

Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала.

Ранее УНН сообщал, что на Хмельнитчине ночью слышали взрывы.