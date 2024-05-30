На Хмельниччині вночі знищили понад 10 ворожих цілей: постраждалих немає, в одному з міст частково відсутнє світло
Київ • УНН
У Хмельницькій області вночі силами ППО було знищено понад 10 ворожих цілей. Атака призвела до часткового відключення електроенергії в одному із міст області. Без постраждалих.
У ніч на 30 травня ворог атакував дронами та ракетами Хмельниччину. Сили ППО знищили в межах області понад 10 ворожих цілей. Обійшлось без постраждалих. Через атаку в одному з міст області частково відсутнє електропостачання. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вночі ворог атакував Хмельниччину дронами та ракетами. В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей. Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання
За його словами, усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.
Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.
Раніше УНН повідомляв, що на Хмельниччині вночі чули вибухи.