На Хмельнитчине благодаря поддержке США установили первую когенерационную установку
Киев • УНН
В Хмельницкой области установили когенерационную установку, которая обеспечит надежное тепло- и электроснабжение для критически важных объектов и жилых домов.
В Хмельницкой области благодаря партнерам из США установили первую когенерационную установку, которая обеспечит бесперебойное теплоснабжение объектов критической и социальной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.
Детали
Первую когенерационную установку установили в партнерстве с USAID. Теплоснабжающее предприятие в Хмельницкой области недавно завершило монтаж и подключение. План обеспечивает бесперебойное теплоснабжение объектов критической и социальной инфраструктуры, а также жителей многоквартирных домов
Он также в очередной раз поблагодарил американских партнеров за поддержку Киева.
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Дополнение
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объяснили, что установка оборудована газопоршневым двигателем и генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей городских котельных в электроснабжении.
Таким образом происходит бесперебойная поставка тепла объектам критической и социальной инфраструктуры, а также жителям многоквартирных домов
Справочно
Когенерационная установка - комплекс оборудования, работающий по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или преобразует сбросной энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию.
Напомним,
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