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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Хмельнитчине благодаря поддержке США установили первую когенерационную установку

На Хмельнитчине благодаря поддержке США установили первую когенерационную установку

Киев • УНН

 • 27142 просмотра

В Хмельницкой области установили когенерационную установку, которая обеспечит надежное тепло- и электроснабжение для критически важных объектов и жилых домов.

В Хмельницкой области благодаря партнерам из США установили первую когенерационную установку, которая обеспечит бесперебойное теплоснабжение объектов критической и социальной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.

Детали 

Первую когенерационную установку установили в партнерстве с USAID. Теплоснабжающее предприятие в Хмельницкой области недавно завершило монтаж и подключение. План обеспечивает бесперебойное теплоснабжение объектов критической и социальной инфраструктуры, а также жителей многоквартирных домов

- заявил Кубраков.

Он также в очередной раз поблагодарил американских партнеров за поддержку Киева.

Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения28.11.23, 13:35 • 25347 просмотров

Дополнение 

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объяснили, что установка оборудована газопоршневым двигателем и генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей городских котельных в электроснабжении.

Таким образом происходит бесперебойная поставка тепла объектам критической и социальной инфраструктуры, а также жителям многоквартирных домов

Справочно

Когенерационная установка  - комплекс оборудования, работающий по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или преобразует сбросной энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию.

Напомним,

Американское агентство США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" выделяет новый пакет грантов на 2,5 млн долларов для развития украинского бизнеса

Малые и средние перерабатывающие предприятия могут получить гранты до 150 тыс. долларов на развитие. В рамках программы предоставят 25 грантов в размере от 75 до 150 тыс. долларов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика

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