На Хмельниччині завдяки підтримці США встановили першу когенераційну установку
Київ • УНН
На Хмельниччині встановили когенераційну установку, яка забезпечить надійне тепло- та електропостачання для критично важливих об'єктів та житлових будинків.
На Хмельниччині завдяки партнерам зі США встановили першу когенераційну установку, яка забезпечить безперебійне теплопостачання об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНН.
Деталі
Першу когенераційну установку встановили у партнерстві з USAID. Теплопостачальне підприємство у Хмельницькій області нещодавно завершило монтаж та підключення. План забезпечує безперебійне теплопостачання об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, а також мешканців багатоквартирних будинків
Він також вчергове подякував американським партнерам за підтримку Києва.
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Доповнення
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України пояснили, що установка обладнана газопоршневим двигуном і генерує одночасно теплову й електричну енергію для забезпечення потреб міських котелень в електропостачанні.
Таким чином відбувається безперебійне постачання тепла об’єктам критичної та соціальної інфраструктури, а також мешканцям багатоквартирних будинків
Довідково
Когенераці́йна установка — комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.
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