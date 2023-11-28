Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения

Руководитель пограничной полиции Румынии уволен после того, как осужденный мэр сбежал из страны

Глава пограничной полиции Румынии Виктор Штефан Иваску был уволен после того, как мэр города Бая-Маре Каталин Керекеску, осужденный за взяточничество, сбежал из страны за несколько часов до вынесения ему приговора.