Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения
Правительство Украины утвердило программу модернизации теплоэнергетического сектора, которая предусматривает ремонт 3 000 км теплосетей и установку 35 000 индивидуальных тепловых пунктов до 2030 года, что позволит сократить потери тепла на 11%.
СБУ показала фото возвращенного в Украину "скифского золота" и назвала его стоимость
Украина вернула коллекцию "скифского золота" стоимостью $1,5 млн после десятилетней судебной тяжбы. СБУ показала фото.
Руководитель пограничной полиции Румынии уволен после того, как осужденный мэр сбежал из страны
Глава пограничной полиции Румынии Виктор Штефан Иваску был уволен после того, как мэр города Бая-Маре Каталин Керекеску, осужденный за взяточничество, сбежал из страны за несколько часов до вынесения ему приговора.
В Финляндии снесут здание консульства рф в Турку и построят на его месте детский сад
Финский город Турку покупает бывшее российское консульство за 1,6 миллиона евро, чтобы снести его и построить детский сад.
В небе над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.
Последняя атака дронами рф и снегопады не привели к плановым отключениям: Шмыгаль говорит, помогли ремонты
Энергосистема Украины работает без плановых отключений, несмотря на вражескую массированную атаку дронов и сильные снегопады, благодаря 8-месячной ремонтной кампании, указывает Шмыгаль.
Президент Чехии раскритиковал Запад за недостаточную военную поддержку Украины
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал Запад за невыполнение обещаний по военной помощи Украине.
Реконструкцию Дегтяревского путепровода в Киеве продлили до 20 декабря
Реконструкция Дегтяревского путепровода в Киеве продлена до 20 декабря после аварийной ситуации, произошедшей во время установки балок. Движение транспорта перенаправлено, никаких потерь для бюджета не предусмотрено.
Правительство назначило главу Госагентства водных ресурсов
Правительство назначило на должность главы государственного агентства водных ресурсов Украины Михаила Янчука.
Мощный циклон покинул территорию Украины, однако с Запада уже надвигается новый - представитель Укргидрометцентра
Новый циклон с юго-запада принесет в Украину мокрый снег и дождь. И хотя он не будет таким мощным, как предыдущий, синоптики призывают украинцев быть осторожными.