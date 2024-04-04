На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА

На фоне активных обстрелов российскими войсками в Херсонской области изменили порядок посещения региона иностранными гражданами и международными организациями. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Херсонской ОВА.

Детали

Отныне нужно сообщить о четких планах посетить населенные пункты региона за 72 часа до визита.

Это касается представителей иностранных, консульских учреждений, представительств международных организаций, добровольцев и т.д. - отметили в ОВА.

Подать заполненные документы нужно на электронную почту Комендатуры Херсонской области: [email protected].

В ведомстве объясняют, что письмо заполняется по установленной форме и в теме письма следует указать "Сообщение о передвижении".

Обращаем внимание, что каждый представитель делегации должен подписать установленную форму и четко придерживаться указанной карты маршрута - подчеркнули в Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что в случае нарушения соблюдения маршрута или сроков, указанных в сообщении о передвижении, по решению коменданта Херсонской области осуществляется запрет въезда на территорию региона.

Дополнение

В ОВА также обнародовали соответствующий указ коменданта области и образец "Уведомления о передвижении".

Напомним

На Херсонщине ограничили въезд представителей иностранных, консульских учреждений и международных организаций в ряд опасных общин после гибели в регионе двух французских волонтеров.