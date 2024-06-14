Киев • УНН
В Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на ферму, в результате чего погиб 53-летний мужчина и еще один получил ранения.
В Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, есть погибший и травмированный, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 14 июня около 11:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, функционирующего в одном из населенных пунктов Херсонского района.
"В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, который находился во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте", - указали в прокуратуре.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", за сутки один погибший14 июня 2024, 05:59 • 26216 просмотров