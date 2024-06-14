На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на ферму: є загиблий та травмований
Київ • УНН
У Херсонській області російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на ферму, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік і ще один отримав поранення.
У Херсонській області російські окупанти скинули вибухівку з дрона, є загиблий та травмований, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
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За даними слідства, 14 червня близько 11:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району.
"Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці", - вказали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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