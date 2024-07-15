Киев • УНН
В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли удары по нескольким населенным пунктам, повредив жилые кварталы, медицинское учреждение, административное здание, сельскохозяйственное предприятие, газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили, ранив 8 человек.
В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов, попав в медицинское учреждение, административное здание, сельскохозяйственное предприятие, ранив 8 человек, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Дарьевка, Никольское, Приднепровское, Днепровское, Чернобаевка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Львово, Михайловка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в медицинское учреждение, админздание, сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 22 частных дома. Повреждены газопровод, хозяйственная постройка и частные автомобили.
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