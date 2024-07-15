В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов, попав в медицинское учреждение, административное здание, сельскохозяйственное предприятие, ранив 8 человек, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Дарьевка, Никольское, Приднепровское, Днепровское, Чернобаевка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Львово, Михайловка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в медицинское учреждение, админздание, сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 22 частных дома. Повреждены газопровод, хозяйственная постройка и частные автомобили.

В Херсоне от повторного вражеского обстрела пострадал спасатель, участвовавший в тушении пожара от попадания