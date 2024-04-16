В Херсонской области ночью сбили 2 "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и почту, среди раненых ребенок - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в объекты критической инфраструктуры, почту, склад, ранив 2 человек, в том числе ребенка, а ночью в регионе уничтожили 2 вражеских ударных дрона типа Shahed, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Велетенское, Белоусово, Львово, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомыс, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 частных домов.

Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, один из них - ребенок - сообщил Прокудин в Telegram.

"Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины уничтожили над территорией области 2 "Shahed-131/136", - отметил глава ОВА.

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