На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы. Были зафиксированы попадания в объекты критической и коммунальной инфраструктуры. Один человек погиб, еще восемь - получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

За прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Велетенское, Инженерное, Кизомис, Камышаны, Станислав, Белозерзу, Берислав, Золотую Балку, Томарино, Нововоронцовку, Казацкое и город Херсон. - написал Прокудин.

Детали

Председатель ОВА также сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 частных дома.

Были зафиксированы попадания в объекты критической и коммунальной инфраструктуры, частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения. - отметил Прокудин.

Дополнение

Сегодня, 27 апреля руководитель МВА Мрочко сообщал, что в Херсоне прогремели несколько взрывов.