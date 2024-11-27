На Херсонщине идут жестокие бои за "днепровские острова" - спикер Сил обороны юга Украины

Сейчас идут жестокие бои за днепровские острова на Херсонщине. Русские накапливают войска у Тендровской и Кинбурнской косы для того, чтобы держать оборону.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Волошин объяснил, какая может быть причина накопления российских войск у Тендровской и Кинбурнской косы. Волошин отметил, что скорее всего по данным украинской разведки россияне там накапливают силы для того, чтобы больше держать оборону.

Они (россияне – ред.) усиливают фортификационные сооружения, перебрасывают туда оборонительное вооружение для того, чтобы не дать нашим Силам обороны форсировать Днепр, высадить десант на Тендровскую и Кинбурскую косу, особенно на Кинбурскую, и держать под контролем именно это устье Днепра, днепровские острова за которые сейчас идут жестокие бои - рассказал Волошин.

Дополнение

В конце октября Волошин сообщал, что на юге Силам обороны противостоит около 200 тыс. оккупантов.