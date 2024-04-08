На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

Сообщено о подозрении двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда на Херсонщине, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, начальник продовольственной службы части заключил договор на закупку круп для воинской части на более 360 тысяч гривен. Сделка была одобрена по завышенной цене и без соответствующих документов, подтверждающих качество товара.

Его предшественник на этой должности заключил договор по закупке хлеба для воинской части на 1,3 млн грн. Несмотря на проведенный мониторинг, он отдал предпочтение предпринимателю, который предложил завышенную цену.

Как указали в ГБР, стоимость килограмма хлеба, которую по договору поставлял частный предприниматель, превышала среднюю рыночную на 8 грн. Из-за этого воинская часть понесла убытки в более 402 тысячи гривен.

Один из руководителей продовольственной службы тылового обеспечения подозревается во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины), второй - в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого физического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сейчас следствие продолжается, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства, при которых были допущены закупки продуктов для военных по завышенным ценам.

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