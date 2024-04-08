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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам
Двух должностных лиц продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда в Херсонской области подозревают в закупке продуктов питания для военных по завышенным ценам.
В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев
По состоянию на апрель 2024 года 114 105 украинцев присоединились к правительственному проекту "Армия восстановления", причем больше всего направлений выдано в Харьковской области.
Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины
Китай отрицает попытки получить выгоду от войны россии против Украины и регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и нормативными актами.
Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ
С начала 2024 года 6 400 предпринимателей получили кредиты на сумму 25,3 млрд грн по правительственной программе "Доступные кредиты", из которых около 20% использовали на инвестиционные проекты.
Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.
25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА
25 000 жителей Харьковской области были эвакуированы в безопасные места из-за вражеских обстрелов гражданских районов, при этом власти рекомендуют эвакуироваться жителям приграничных населенных пунктов, поскольку враг продолжает атаковать гражданское население.
Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами
Прага готовится депортировать россиянина Александра Степанова, который прожил в Чехии более 20 лет и возглавлял Координационный совет чешских соотечественников, из-за его вероятных контактов с российскими дипломатами.
В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА
Вражеская ракета Х-59 прилетела в Харьковскую область, нанеся ущерб двум частным домам в Чугуеве, а еще одна ракета упала на открытую местность вблизи Боровой, без жертв.
На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго
Почти 500 потребителей в Харьковской области остались без газоснабжения из-за российских обстрелов, а в 8 областях Украины наблюдаются обесточивания.
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф
Истребитель МиГ-31К вылетел в россии, вызвав воздушную тревогу во всех регионах Украины из-за потенциальной ракетной угрозы.