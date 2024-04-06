ГБР завершило расследование: Задержаны представители концерна за поставку военной продукции в рф

Завершено дело в отношении подозреваемых из топ-менеджмента концерна, которые незаконно поставляли комплектующие для военно-промышленного комплекса в рф. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых из числа топ-менеджмента концерна, которые незаконно продавали комплектующие для военно-промышленного комплекса в рф.

В результате этой деятельности, продукция на сумму более 160 миллионов гривен попала в террористическую страну.

В июне 2023 года ГБР задержало владельцев и топ-менеджмент концерна, который продолжал поставлять продукцию в российский военно-промышленный комплекс, даже после начала конфликта. Среди задержанных был организатор преступной схемы, бывший народный депутат, член Партии Регионов.

Во время обысков у бывшего народного депутата обнаружены материалы пропагандистского характера, которые превозносили рф, а также российские паспорта и договоры со страной-агрессором.

После завершения расследования Государственное бюро расследований установило, что в преступной организации участвовали по крайней мере 11 человек, включая руководителей и граждан рф.

Следовательно, по результатам расследования подозреваемым сообщено о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору согласно статье 255 и статье 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы до 13 лет.

Добавим

Данный концерн занимал второе место в поставках товаров для российских компаний, экспортируя до 95% производимой в Украине продукции.

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