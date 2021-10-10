В Херсонской области зафиксировали 374 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Херсонской области за 10 октября зафиксировано 374 новых случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1478 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1123 ПЦР-исследования, 76 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 331 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 374 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 217 женщин и 157 мужчин. Среди них 37 детей и 3 медицинских работника ”, - говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “338 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 36 человек ”.
Добавляется, что за сутки умерли 12 человек.
“Поэтому сейчас в области 47 091 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус.
Из них
−38587 человек побороли недугов;
−7026 человек инфицированы COVID-19;
−1478 человек умерли”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 541 257 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 493 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.