На Херсонщині зафіксували 374 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На Херсонщині за 10 жовтня зафіксовано 374 нові випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 478 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1123 ПЛР-дослідження, 76 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 331 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 374 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 217 жінок та 157 чоловіків. Серед них 37 дітей та 3 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “338 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 36 осіб”.
Додається, що за добу померли 12 осіб.
“Тож наразі в області 47 091 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.
З них:
—38 587 людей побороли недуг;
—7 026 людей інфіковані COVID-19;
—1 478 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 541 257 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 493 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.