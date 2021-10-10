На Херсонщині зафіксували 374 випадки коронавірусу

Цитата

“За останню добу проведено 1123 ПЛР-дослідження, 76 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 331 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 374 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 217 жінок та 157 чоловіків. Серед них 37 дітей та 3 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “338 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 36 осіб”.

Додається, що за добу померли 12 осіб.

“Тож наразі в області 47 091 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

З них:

—38 587 людей побороли недуг;

—7 026 людей інфіковані COVID-19;

—1 478 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 541 257 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 493 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.