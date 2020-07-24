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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 46266 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102890 просмотра

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4 марта, 14:27 • 107826 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111268 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132414 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102273 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104465 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Херсонщине за сутки обнаружили один случай COVID-19

На Херсонщине за сутки обнаружили один случай COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12280 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено почти 1,3 тыс. исследований на выявление коронавируса и был зафиксирован один подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 296 ПЦР-исследований и 985 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19”, — написал глава ОГА.

По его информации, больной оказалась женщина 33 лет, из г. Берислав. “Обследована как больная ОРВИ. Состояние тяжелое, госпитализирована в областную инфекционную больницу”, — рассказал Гусев.

Он добавил, что за сутки в области зафиксировано три выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 219 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 201 человек побороло недуг;
— 15-инфицированых на COVID-19;
— 3 — умерли”, — подбил Гусев статистику.

“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 14 112 тест-систем”, — резюмировал глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62823 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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