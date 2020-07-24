На Херсонщине за сутки обнаружили один случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено почти 1,3 тыс. исследований на выявление коронавируса и был зафиксирован один подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 296 ПЦР-исследований и 985 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19”, — написал глава ОГА.
По его информации, больной оказалась женщина 33 лет, из г. Берислав. “Обследована как больная ОРВИ. Состояние тяжелое, госпитализирована в областную инфекционную больницу”, — рассказал Гусев.
Он добавил, что за сутки в области зафиксировано три выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 219 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 201 человек побороло недуг;
— 15-инфицированых на COVID-19;
— 3 — умерли”, — подбил Гусев статистику.
“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 14 112 тест-систем”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62823 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.