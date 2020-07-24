На Херсонщині за добу виявили один випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено майже 1,3 тис. досліджень на виявлення коронавірусу і був зафіксований один підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 296 ПЛР-досліджень та 985 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19”, — написав очільник ОДА.
За його інформацією, хворою виявилась жінка 33 років, з м. Берислав. “Обстежена як хвора на ГРВІ. Стан важкий, госпіталізована до обласної інфекційної лікарні”, — розповів Гусєв.
Він додав, що за добу в області зафіксовано 3 одужання.
“Тож наразі в області 219 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 201 людина поборола недуг;
— 15- інфіковано на COVID-19;
— 3 — померли”, — підбив Гусєв статистику.
“Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 14 112 тест-систем”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.