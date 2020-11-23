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В Херсонской области за сутки 165 новых случаев COVID-19

В Херсонской области за сутки 165 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12187 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 165 новых случаев COVID-19 и 77 выздоровлений. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1275 ПЦР-исследований и 1066 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 165 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 8 детей и 13 медицинских работников”, — написал Гусев.

Он отметил, что состояние больных удовлетворительное, 158 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 7 человек.

По его данным, за сутки в области умерли трое мужчин, они имели пневмонию и COVID-19.

“Поэтому сейчас в области сейчас 8 869 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:

— 3811 человек побороли недуг;

— 4867 человек инфицированы COVID-19;

— 191 человек умер”, — сообщил глава Херсонской ОГА.

Напомним, в Украине 23 ноября зафиксировано более 635 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — почти 11 тыс. За минувшие сутки в стране 124 летальных случаев, более 4 тыс. человек выздоровели.

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