В Херсонской области за сутки 165 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 165 новых случаев COVID-19 и 77 выздоровлений. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1275 ПЦР-исследований и 1066 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 165 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 8 детей и 13 медицинских работников”, — написал Гусев.
Он отметил, что состояние больных удовлетворительное, 158 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 7 человек.
По его данным, за сутки в области умерли трое мужчин, они имели пневмонию и COVID-19.
“Поэтому сейчас в области сейчас 8 869 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 3811 человек побороли недуг;
— 4867 человек инфицированы COVID-19;
— 191 человек умер”, — сообщил глава Херсонской ОГА.
Напомним, в Украине 23 ноября зафиксировано более 635 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — почти 11 тыс. За минувшие сутки в стране 124 летальных случаев, более 4 тыс. человек выздоровели.