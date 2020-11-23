На Херсонщині за добу 165 нових випадків COVID-19

“За останню добу проведено 1275 ПЛР-досліджень та 1066 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 165 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 8 дітей та 13 медичних працівників”, — написав Гусєв.

Він зазначив, що стан хворих задовільний, 158 осіб перебувають на самоізоляції, до лікарень госпіталізовано 7 осіб.

За його даними, за добу в області померли троє чоловіків, вони мали пневмонію та COVID-19.

“Тож наразі в області 8869 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 3811 людини побороли недуг;

— 4867 людей інфіковані COVID-19;

— 191 людина померла”, — поінформував очільник Херсонської ОДА.

Нагадаємо, в Україні на 23 листопада зафіксовано понад 635 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 11 тис. За минулу добу в країні 124 летальних випадків, понад 4 тис. людей одужали.