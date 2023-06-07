На Херсонщине уже эвакуировали более полутора тысяч человек - ГСЧС

Детали

Как сообщается, в течение 6 июня подразделениями ГСЧС спасены 74 человека, из них двое - дети. Психологи оказали помощь 41 человеку.

Всего к ликвидации последствий затопления населенных пунктов Херсонщины привлечено более 1700 человек и более 300 единиц техники, отмечают в ведомстве.

Дополнение

По предварительным данным ГСЧС, в Херсонской области подтоплены 20 населенных пунктов и более 1 900 домов на правом берегу реки Днепр.

Напомним

Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Как сообщал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, в результате агрессии рф и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья.