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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Херсонщине уже эвакуировали более полутора тысяч человек - ГСЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на утро 7 июня, из подтопленных в результате подрыва рф Каховской ГЭС населенных пунктов Херсонщины, уже удалось эвакуировать 1548 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

На Херсонщине уже эвакуировали более полутора тысяч человек - ГСЧС

Детали

Как сообщается, в течение 6 июня подразделениями ГСЧС спасены 74 человека, из них двое - дети. Психологи оказали помощь 41 человеку.

Всего к ликвидации последствий затопления населенных пунктов Херсонщины привлечено более 1700 человек и более 300 единиц техники, отмечают в ведомстве.

Дополнение

По предварительным данным ГСЧС, в Херсонской области подтоплены 20 населенных пунктов и более 1 900 домов на правом берегу реки Днепр.

Напомним

Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Как сообщал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, в результате агрессии рф и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья.

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