На Херсонщині вже евакуювали понад півтори тисячі осіб - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Станом на ранок 7 червня, з підтоплених внаслідок підриву рф Каховської ГЕС населених пунктів Херсонщини, вже вдалося евакуювати 1548 людей. Про це повідомляє Державна служба з України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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Як повідомляється, впродовж 6 червня підрозділами ДСНС врятовано 74 людини, з них двоє - діти. Психологи надали допомогу 41 особі.
Всього до ліквідації наслідків затоплення населених пунктів Херсонщиини залучено понад 1700 осіб та більше як 300 одиниць техніки, зазначають у відомстві.
Доповнення
За попередніми даними ДСНС, у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів та понад 1 900 будинків на правому березі річки Дніпро.
Нагадаємо
Через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Як повідомляв керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, внаслідок агресії рф та підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також Причорномор'я.