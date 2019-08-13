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В Херсонской области браконьер наловил креветок и рыбы на 30 тысяч гривен

В Херсонской области браконьер наловил креветок и рыбы на 30 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 12513 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Херсонской области обнаружили браконьера с незаконным уловом водных биоресурсов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, сотрудники отделения полиции в порту “Херсон” совместно с коллегами водной полиции Полтавской области и рыбоохранным патрулем отрабатывали акваторию Черного моря.

Неподалеку от села Алексеевка они обнаружили мужчину, который осуществлял лов креветок и рыбы запрещенными орудиями лова.

У браконьера изъяли вентеря, более 20 тысяч единиц креветок, 140 единиц рыбы бычок и 400 — атерины. Сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет более 30 тысяч гривен.

У правонарушителя изъято транспортное средство. Каланчакской отделением полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), что карается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в порту Одессы браконьеры наловили мидий на 20 тысяч гривен.

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