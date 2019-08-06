В порту Одеси браконьєри наловили мідій на 20 тисяч гривень

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Одеській області виявили чоловіків, які займались незаконим видобутком водних біоресурсів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

“Під час проведення планових занять із водолазної підготовки бійці відділу спеціальних дій на воді Держприкордонслужби помітили два плавзасоби, на які відбувався підйом великогабаритного вантажу з-під води”, — йдеться в повідомленні.

Під час огляду в одному човні прикордонники виявили чималу кількість мідій та водолазне спорядження.

Затримані особи виявилися громадянами України, які заявили, що прибули в порт для проведення очистки гідротехнічних споруд. Однак документів, що підтвердили б законність їх діяльності надати не змогли. Крім того, у трьох чоловіків не було документів, що посвідчують особу, а обсяг незаконно здобутих водних біоресурсів чималий, попередня сума збитку якого складає 20 тис. грн.

На порушників прикордонного режиму складені адміністративні протоколи із загальною сумою штрафів понад півтисячи гривень.

Представниками рибоохоронного патруля зафіксовано адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (Грубе порушення правил рибальства), складено 4 протоколи.

Крім того, в діях виявлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Плавзасоби, знаряддя та біоресурси — 553 кг мідій та 55 кг рапанів — передано компетентним органам. Рішення у справі прийматиме суд.

Нагадаємо, на Херсонщині поліція викрила незаконний вилов бичка.

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