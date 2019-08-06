В порту Одессы браконьеры наловили мидий на 20 тысяч гривен

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В Одесской области обнаружили мужчин, которые занимались незаконной добычей водных биоресурсов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

“Во время проведения плановых занятий с водолазной подготовки бойцы отдела специальных действий на воде Госпогранслужбы заметили два плавсредства, на которые происходил подъем крупногабаритного груза из-под воды”, — говорится в сообщении.

При осмотре в одной лодке пограничники обнаружили большое количество мидий и водолазное снаряжение.

Задержанные лица оказались гражданами Украины, которые заявили, что прибыли в порт для проведения очистки гидротехнических сооружений. Однако документов, которые подтвердили бы законность их деятельности предоставить не смогли. Кроме того, у трех мужчин не было документов, удостоверяющих личность, а объем незаконно добытых водных биоресурсов внушительный, предварительная сумма ущерба которого составляет 20 тыс. грн.

На нарушителей пограничного режима составлены административные протоколы с общей суммой штрафов более полтысячи гривен.

Представителями рыбоохранного патруля зафиксировано административное правонарушение по ч. 4 ст. 85 КУоАП (Грубое нарушение правил рыболовства), составлено 4 протокола.

Кроме того, в действиях особ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК. Плавсредства, орудия и биоресурсы — 553 кг мидий и 55 кг рапанов — переданы компетентным органам. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, в Херсонской области полиция разоблачила незаконную ловлю бычка.

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