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На Херсонщині браконьєр наловив креветок та риби на 30 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Херсонській області виявили браконьєра з незаконним уловом водних біоресурсів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, працівники відділення поліції в порту “Херсон” спільно з колегами водної поліції Полтавщини та рибоохоронним патрулем відпрацьовували акваторію Чорного моря.

Неподалік від села Олексіївка вони виявили чоловіка, який здійснював вилов креветок і риби забороненими знаряддями лову.

У браконьєра вилучили ятері, понад 20 тисяч одиниць креветок, 140 одиниць риби бичок та 400 — атерини. Сума завданих навколишньому середовищу збитків становить понад 30 тисяч гривень.

У правопорушника вилучено транспортний засіб. Каланчацьким відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), що карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в порту Одеси браконьєри наловили мідій на 20 тисяч гривень.

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