В Харьковской области за прошедшие сутки в результате российских ударов два человека погибли, еще 28 получили ранения. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

По Купянску россияне били дважды за минувшие сутки, пострадали две женщины. Во время удара FPV-дрона был поврежден многоквартирный дом. В результате обстрела из РСЗО горела бывшая инкубаторная, повреждены четыре частных дома, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в селе Пристин в результате обстрела горел грузовик. По словам главы ОГА, в 15:40 в Будах Харьковского района произошло два попадания "Искандеров" в землю вблизи железнодорожного вокзала. 25 человек пострадали, из них двое детей - девочка в возрасте 14 лет и 9-летний мальчик. Состояние девочки средней тяжести, она в больнице.

Повреждены 26 жилых домов, 9 административных зданий, два автомобиля, здание вокзала, три вспомогательных сооружения и железнодорожное полотно. Погибли начальник Харьковского районного управления Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Алексей Кощий.

Напомним

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