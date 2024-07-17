На Харьковщине под утро враг ударил КАБом по Боровой, повреждены кафе и автомойка
Киев • УНН
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли несколько районов, повредив дома, кафе, автомойку и вызвав пожары.
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли три района, под утро попали по Боровой КАБом, есть повреждения кафе и автомойки, сообщил в среду председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, зафиксированы вражеские обстрелы:
- 04:40, Изюмский район, поселок Боровая. Состоялся вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждены помещения кафе и автомойки, три частных дома.
- 12:54, Чугуевский район, поселок Белый Колодец. В результате обстрела горели два жилых дома.
- 11:45, Купянский район, село Кондрашовка, за пределами. В результате обстрела на открытой территории горела сухая трава на площади 2,5 га.
- Около 08:00, Чугуевский район, село Волоховка. Вследствие вражеского обстрела населенного пункта с FVP-дрона повреждено частное домовладение.
Синегубов о ситуации на Харьковщине: за сутки у нас было 42 авиаудара16 июля 2024, 12:51 • 24876 просмотров
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