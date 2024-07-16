Синегубов о ситуации на Харьковщине: за сутки у нас было 42 авиаудара

За сутки россияне нанесли 42 авиаудара по населенным пунктам Харьковской области. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За сутки мы имели 42 авиаудара бомбами по пограничным населенным пунктам Харьковщины. Враг более 15 раз атаковал позиции наших защитников на Купянском направлении и на севере Харьковщины - говорит Синегубов.

Он добавил, что также сегодня россияне нанесли удар по одному из районов Харькова, информация о пострадавших уточняется.

Напомним

В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в том числе КАБами, ночью попали по фермерскому хозяйству, из-за вражеских ударов снова горел лес, известно о двух пострадавших.

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