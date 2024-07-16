Синегубов о ситуации на Харьковщине: за сутки у нас было 42 авиаудара
Киев • УНН
За минувшие сутки россияне совершили 42 авиаудара по населенным пунктам Харьковской области.
За сутки россияне нанесли 42 авиаудара по населенным пунктам Харьковской области. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
За сутки мы имели 42 авиаудара бомбами по пограничным населенным пунктам Харьковщины. Враг более 15 раз атаковал позиции наших защитников на Купянском направлении и на севере Харьковщины
Он добавил, что также сегодня россияне нанесли удар по одному из районов Харькова, информация о пострадавших уточняется.
Напомним
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в том числе КАБами, ночью попали по фермерскому хозяйству, из-за вражеских ударов снова горел лес, известно о двух пострадавших.
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