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В МАГАТЭ зафиксировали еще один обстрел территории оккупированной ЗАЭС
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Свежий корень имбиря придает блюдам пряный, сладкий, перечный и цитрусовый вкус.
Британская разведка: рф теряет мощные ракеты из-за неисправностей в их производстве
россия теряет мощные ракеты AS-23a KODIAK из-за сбоев в их производстве, вероятно, вызванных санкциями и поспешным изготовлением для удовлетворения потребностей войны против Украины.
Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
Турция объявила об ограничении экспорта стали, железа, алюминия и другой продукции в Израиль до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.
Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии
Министры иностранных дел россии и Китая провели встречу в Пекине, где обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран и развитие китайско-российских отношений.
В российском саратове уже не впервые подожгли музей "сво"
В российском саратове второй раз за четыре месяца подожгли музей "сво", неизвестный мужчина разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного.
Кабмин поддержал инициативу упрощения аренды государственной недвижимости для поставщиков социальных услуг
Правительство упростило предоставление социальных услуг, в том числе организациям, поддерживающим внутренне перемещенных лиц. Потребуется лишь минимальный пакет документов. Также сообщается об установлении единой льготной арендной ставки в размере 1% в год от рыночной стоимости.
В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения
Женщина подстрелила двух водителей во Флориде, утверждая, что ей это было предписано Богом из-за солнечного затмения, и была арестована и обвинена в покушении на убийство.