На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
krivoi-rogКривой Рог
kharkivХарьков
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  97246 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  100992 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  129852 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  125003 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165219 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129921 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206164 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193232 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183000 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152971 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  461414 просмотра

На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго

Из-за боевых действий и повреждения электросетей и оборудования около 300 000 потребителей в Харьковской области остаются без электроэнергии. Почти 400 потребителей в 5 районах отключены от газоснабжения.

Общество •   •  2557 просмотра
На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго

В МАГАТЭ зафиксировали еще один обстрел территории оккупированной ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали очередной удар беспилотника по оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, но на этот раз он не представлял угрозы для ядерного объекта.

Война •   •  3019 просмотра
В МАГАТЭ зафиксировали еще один обстрел территории оккупированной ЗАЭС

Как получить максимум пользы от свежего имбиря - дали несколько советов

Свежий корень имбиря придает блюдам пряный, сладкий, перечный и цитрусовый вкус.

Здоровье •   •  2950 просмотра
Как получить максимум пользы от свежего имбиря - дали несколько советов

Британская разведка: рф теряет мощные ракеты из-за неисправностей в их производстве

россия теряет мощные ракеты AS-23a KODIAK из-за сбоев в их производстве, вероятно, вызванных санкциями и поспешным изготовлением для удовлетворения потребностей войны против Украины.

Война •   •  6045 просмотра
Британская разведка: рф теряет мощные ракеты из-за неисправностей в их производстве

Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Турция объявила об ограничении экспорта стали, железа, алюминия и другой продукции в Израиль до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.

Экономика •   •  7611 просмотра
Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии

Министры иностранных дел россии и Китая провели встречу в Пекине, где обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран и развитие китайско-российских отношений.

Новости Мира •   •  5782 просмотра
Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии

В российском саратове уже не впервые подожгли музей "сво"

В российском саратове второй раз за четыре месяца подожгли музей "сво", неизвестный мужчина разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.

Новости Мира •   •  6238 просмотра
В российском саратове уже не впервые подожгли музей "сво"

Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного

Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного.

Экономика •   •  9997 просмотра
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного

Кабмин поддержал инициативу упрощения аренды государственной недвижимости для поставщиков социальных услуг

Правительство упростило предоставление социальных услуг, в том числе организациям, поддерживающим внутренне перемещенных лиц. Потребуется лишь минимальный пакет документов. Также сообщается об установлении единой льготной арендной ставки в размере 1% в год от рыночной стоимости.

Общество •   •  11227 просмотра
Кабмин поддержал инициативу упрощения аренды государственной недвижимости для поставщиков социальных услуг

В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения

Женщина подстрелила двух водителей во Флориде, утверждая, что ей это было предписано Богом из-за солнечного затмения, и была арестована и обвинена в покушении на убийство.

Новости Мира •   •  7968 просмотра
В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения