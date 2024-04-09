На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго

В Харькове и области из-за сетевых ограничений обесточены 300 тысяч потребителей. Из-за боевых действий, утечек газа и технических нарушений от газоснабжения отключены почти 400 потребителей в 5 областях. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Харьковской области сегодня также применяются ограничения потребления электроэнергии - обесточены около 300 тысяч точек учета в Харькове и прилегающих районах.

Вчера из-за вражеских обстрелов было повреждено оборудование на подстанции облэнерго. За сутки энергетики запитали почти 3000 абонентов. Как отметили в Минэнерго, из-за боевых действий есть новые повреждения электросетей и оборудования. Всего из-за обстрелов остаются без света 16,7 тысячи точек учета.

Также в ведомстве сообщили, что в Харькове обнаружили утечки газа из внутренних газопроводов подъездов в двух жилых домах, а в одном из многоквартирных домов - запах газа из закрытых квартир. Более 60 потребителей отключили от газоснабжения.

На Днепропетровщине за прошедшие сутки из-за технологического нарушения обесточивались 3,3 тысячи абонентов, всех уже запитали. Вследствие вражеских обстрелов отключались 6,1 тысячи точек учета - их всех также запитали. В Криворожском районе применяются ограничения потребления электроэнергии.

В Кривом Роге в одном из домов обнаружен запах газа из закрытой квартиры. От газоснабжения отключены 5 квартир. Также газовики возобновили распределение газа 14 потребителям области.

В Запорожской области по технологическим причинам обесточивались 2,6 тысячи точек учета - все запитаны. Из-за боевых действий остаются обесточенными 3,7 тысячи абонентов.

На Киевщине в результате аварийного отключения линии электропередачи без электроснабжения остались 1,7 тысячи абонентов.

В Белой Церкви нашли повреждения на подземном газопроводе. От газоснабжения отключены 122 потребителя. Кроме того, как сообщается, одном из населенных пунктов Фастовского района по технологическим причинам от газоснабжения отключен 71 потребитель.

Во Львовской области, в одном из населенных пунктов Каменка-Бугского района по технологическим причинам прекращено газоснабжение для 91 жилого дома.

На Сумщине из-за боевых действий остаются без света 4,8 тысячи точек учета в 74 населенных пунктах. В двух населенных пунктах области из-за обстрелов повреждены газопроводы, отключены от газоснабжения 27 потребителей.

В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию