На Харьковщине спустя 4 дня удалось ликвидировать масштабный лесной пожар

В Харькове чрезвычайникам удалось потушить масштабный пожар в Балаклейском лесничестве. Для его ликвидации понадобились более 4 суток. Об этом рассказали в ГСЧС, передает УНН.

Детали

На Харьковщине спасатели ликвидировали лесной пожар площадью 43 га. Более 4 суток чрезвычайники боролись с огнем в Балаклейском лесничестве. Верхового пожара не допущено. Пострадавших нет - рассказали в ГСЧС.

В ведомстве добавляют, что рядом с спасателями и работниками ведомственной пожарной охраны лесного хозяйства на месте происшествия работали саперы ГСЧС: проверяли территорию на наличие взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности путей передвижения пожарной техники.

Напомним,

Двое суток назад, 14 августа, спасателям удалось локализовать пожар в Балаклейском лесничестве на площади 43 га. Председатель ОВА заявляет об умышленном уничтожении лесов врагом.