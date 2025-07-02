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На Харьковщине будут судить должностных лиц, присвоивших 20 млн гривен, выделенных на ремонт дорог

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Правоохранители завершили расследование в отношении должностных лиц одной из территориальных общин Харьковщины, которые завладели почти 20 млн грн, выделенных на ремонт дорог. Обвинительный акт направлен в суд, шестерым участникам схемы грозит до 13 лет заключения.

На Харьковщине будут судить должностных лиц, присвоивших 20 млн гривен, выделенных на ремонт дорог

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц одной из территориальных общин Харьковской области, которые завладели средствами, выделенными на ремонт дорог. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

В 2023 году заместитель главы общины заключил 12 договоров на ремонт местных дорог с двумя заранее определенными компаниями. К незаконной деятельности он привлек мобилизированного специалиста, который формально осуществлял технический надзор, хотя фактически находился на военной службе.

К сделке также были привлечены директор частного предприятия, два прораба и уполномоченное лицо по закупкам общины.

Фигуранты завышали объемы работ, манипулировали с качеством материалов и подписывали документацию без надлежащей проверки выполнения работ. Из-за этого община потеряла почти 20 млн грн.

Шесть участников схемы обвиняются в зависимости от роли в следующих преступлениях:

  • создание и участие в преступной организации (ч. 2, 3 ст. 255 УК Украины);
    • завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины);
      • служебный подлог (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

        Санкции предусматривают до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

        Для обеспечения возмещения убытков арестованы автомобили, недвижимость и денежные активы на сумму более 10 млн грн. Они переданы в управление АРМА.

        Напомним

        В Киеве чиновники и предприниматели присвоили более 6 млн грн из госбюджета, выделенных на ремонт автомобилей скорой помощи. Они завышали цены на запчасти.

        В Киеве будут судить мошенников, которые назывались "агробизнесменами" и выманили у банков 29 миллионов гривен02.04.25, 18:33 • 28740 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        Криминал и ЧП
        Харьковская область
        Киев
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