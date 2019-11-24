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В Харьковской области семья заболела сальмонеллезом

В Харьковской области семья заболела сальмонеллезом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В городе Змиев Харьковской области семья в составе трех взрослых и одного ребенка заболела сальмонеллезом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.

"В г. Змиев зарегистрирован семейный очаг сальмонеллезной инфекции (трое взрослых и один ребенок). Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение коммунального некоммерческого предприятия "Слобожанская районная больница" Змиевского районного совета Харьковской области, где и находятся на текущее время. Состояние больных удовлетворительное", - говорится в сообщении.

При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие проживают в частном доме, связывают свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления. Санитарно-гигиеническое состояние помещений и условия для приготовления, хранения пищевых продуктов, готовых блюд крайне неудовлетворительны.

При лабораторном обследовании у одного больного обнаружен возбудитель инфекции (Salmonella гр.D Enteritidis). Трем больным диагноз установлен клинически и эпидемиологически.

Специалистами Змиевского гормежрайонного филиала проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

По результатам лабораторных исследований в смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки (Е. coli) и Salmonella гр.D Enteritidis, что подтверждает вероятность инфицирования больных в домашних условиях.

Напомним, после еды на свадьбе на Буковине отравились 126 человек, у 20 больных обнаружили сальмонеллу.

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