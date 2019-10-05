На весіллі на Буковині отруїлися 126 людей, у хворих виявили сальмонелу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Після вживання їжі на весіллі у селищі Путила на Буковині отруїлися 126 людей, у 20 хворих виявили сальмонелу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чернівецького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.
"Всього захворілих 126 осіб, з них 35 дітей, які 29 та 30 вересня 2019 року вживали страви на весіллі в барі смт Путила Путильського району Чернівецької області", - вказали у лабораторному центрі.
Станом на вчорашній вечір було госпіталізовано 68 людей, з них 18 дітей, однак, за даними ДСНС, вже сьогодні вранці було відомо про 72 госпіталізованих. Іншим хворим проводиться амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, продовжуються заходи щодо активного виявлення випадків захворювань.
"За результатами обстеження клінічного матеріалу від 20-ти хворих виділено Salmonella enteritidis", - додали у лабораторному центрі.
Результат біохімічного типування та остаточний результат дослідження харчових продуктів буде отримано 5 жовтня.
Нагадаємо, на Рівненщині 11 людей отруїлися після святкування хрестин.