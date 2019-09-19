На Рівненщині 11 людей отруїлися після святкування хрестин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Після святкування хрестин в одному з кафе у Рівненській області отруїлися 11 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ.
"Станом на 19.09.2019 кількість хворих серед осіб, які святкували хрестини в магазині-кафе "На Паненській" (м. Дубно), зросла до 11 осіб (10 хворих — серед гостей та 1 — продавець даного закладу)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед захворілих п'ятеро госпіталізовані в інфекційне відділення, а шестеро лікуються амбулаторно.
"У 4 госпіталізованих хворих виділена сальмонела. Причини та обставини виникнення спалаху з’ясовуються", - повідомили у лабцентрі.
Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області 14 осіб з ознаками гострої кишкової інфекції звернулися за допомогою лікарів після вживання шаурми на рок-фестивалі.