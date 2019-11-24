На Харківщині родина захворіла на сальмонельоз
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У місті Зміїв Харківської області родина у складі трьох дорослих та однієї дитини захворіла на сальмонельоз. Про це УНН повідомили у пресслужбі Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.
"У м. Зміїв зареєстровано сімейне вогнище сальмонельозної інфекції (троє дорослих та одна дитина). Всі захворілі госпіталізовані до інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Слобожанська районна лікарня" Зміївської районної ради Харківської області, де і перебувають на поточний час. Стан хворих задовільний", - йдеться в повідомленні.
При епідеміологічному розслідуванні встановлено, що захворілі проживають у приватному будинку, пов‛язують своє захворювання з вживанням страв домашнього приготування. Санітарно-гігієнічний стан приміщень та умови для приготування, зберігання харчових продуктів, готових страв вкрай незадовільні.
При лабораторному обстеженні у одного хворого виявлено збудник інфекції (Salmonella гр.D Enteritidis). Трьом хворим діагноз встановлено клінічно та епідеміологічно.
Фахівцями Зміївської міськміжрайонної філії проведено комплекс протиепідемічних заходів.
За результатами лабораторних досліджень у змивах з об’єктів зовнішнього середовища виявлені бактерії групи кишкової палички (Е. coli) та Salmonella гр.D Enteritidis, що підтверджує ймовірність інфікування хворих у домашніх умовах.
Нагадаємо, після вживання їжі на весіллі на Буковині отруїлися 126 людей, у 20 хворих виявили сальмонелу.