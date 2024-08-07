На Ивано-Франковщине от 25% до 90% детей не смогут учиться в школах очно из-за отсутствия укрытий

На Ивано-Франковщине от 25% до 90% детей не смогут учиться очно в учреждениях среднего образования - там нет укрытий. Об этом на совещании в Ивано-Франковской областной военной администрации сообщил директор департамента образования и науки Виктор Кимакович, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По его словам, в области работают 553 заведения среднего образования и 119 филиалов, где учатся 158,8 тысячи детей. Из них около 7 тысяч - вынужденные переселенцы. Также на Ивано-Франковщине есть 457 учреждений дошкольного образования, которые посещают 34 тысячи воспитанников.

"В Ивано-Франковском районе есть 134 заведения, не имеющие стационарных укрытий. То есть 25% учащихся Ивано-Франковского района не смогут посещать образовательные учреждения. В Калушском районе таких - 40,5%, в Коломыйском - 31,5%, в Косовском - 60%, в Надворнянском - почти 36% и в Верховинском - 90%", - рассказал Виктор Кимакович.

По его словам, в августе Кабмин издаст постановление, согласно которому в учебных заведениях нужно будет установить внешние и внутренние ставни, усилить внешние стены железобетонными конструкциями, использовать габионы (пространственная сетчатая конструкция, заполненная сыпучими материалами, используемая в регуляционных и берегоукрепительных и фортификационных сооружениях - ред.). Также необходимо заставить окна с внутренней стороны мешками с песком, укрепить дверные проемы. Виктор Кимакович говорит, что это - временные технические решения, позволяющие начать учебный год в очно.

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Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области вместе с местными властями и полицией обследовали укрытия в учебных заведениях, говорит начальник Главного управления ГСЧС в области Владимир Чернецкий. По его словам, 308 укрытий в школах не имеют надлежащих условий безопасности.

"В учреждениях общего среднего образования используются и простейшие укрытия, расположенные на первых этажах. В Верховинском районе - 29, в Ивано-Франковске - 93, в Калушском - 53, в Коломыйском - 77, в Косовском - 34 и в Надворнянском - 22. Большинство этих простейших укрытий - это спортивные залы, столовые, учебные классы или коридоры, которые имеют оконные проемы и создают дополнительные факторы поражения и не делают невозможным создание надлежащих условий безопасности", - сказал Владимир Чернецкий.

Он добавил, что в 21 заведении среднего образования, где созданы простейшие укрытия на первых этажах, есть подвалы.

По словам Владимира Чернецкого, некоторые громады подписали соглашения с объектами хозяйствования, которые имеют укрытия, расположенные на расстоянии не более 500 метров от образовательных учреждений. Также он предложил рассмотреть вариант подвоза детей в школы, обеспеченные убежищами, или организовать обучение на базе других коммунальных учреждений.

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