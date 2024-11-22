На границе с Румынией выпало более полуметра снега

На горных участках границы с Румынией выпало 50-60 см снега. Фотографии заснеженной границы опубликовала Госпогранслужба Украины в Telegram, передает УНН.

Детали

Зима набирает обороты. На горных участках государственной границы с Румынией снежный покров уже достигает 50-60 сантиметров. Снег, как указали в ГПСУ, добавили зимних красок, впрочем усложняют работу пограничникам.

Ранее УНН писал, что на заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром наблюдался 6-градусный мороз.