На границе с Румынией выпало более полуметра снега
Киев • УНН
На горных участках украинско-румынской границы снежный покров достиг 50-60 сантиметров. Снегопады затрудняют работу пограничников, а на горе Поп Иван зафиксирован мороз -6 градусов.
На горных участках границы с Румынией выпало 50-60 см снега. Фотографии заснеженной границы опубликовала Госпогранслужба Украины в Telegram, передает УНН.
Детали
Зима набирает обороты. На горных участках государственной границы с Румынией снежный покров уже достигает 50-60 сантиметров. Снег, как указали в ГПСУ, добавили зимних красок, впрочем усложняют работу пограничникам.
Ранее УНН писал, что на заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром наблюдался 6-градусный мороз.