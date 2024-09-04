На границе с Румынией частично приостановят пропуск транспорта в одном из пунктов пропуска с 5 сентября

В пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармации» на границе с Румынией частично приостановят пропуск транспорта из-за ремонта моста с 5 сентября, сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.

Детали

«Пункт пропуска «Солотвино - Сигету-Мармации» частично приостановит пропуск транспортных средств. По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы. Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 до 15.00 с понедельника по пятницу», - сообщили в ГПСУ в соцсетях.

Ограничения, как отмечается, продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября 2024 года.

Пешеходное движение в этом пункте пропуска, как отмечается, останавливаться не будет.

Путешественников просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.

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