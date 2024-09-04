На границе с Румынией частично приостановят пропуск транспорта в одном из пунктов пропуска с 5 сентября
Киев • УНН
КПП «Солотвино - Сигету-Мармации» частично приостановит пропуск транспорта из-за ремонта моста. С 5 сентября 2024 года в течение месяца движение будет ограничено с 10:00 до 15:00 по будням, пешеходное движение останавливаться не будет.
В пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармации» на границе с Румынией частично приостановят пропуск транспорта из-за ремонта моста с 5 сентября, сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.
Детали
«Пункт пропуска «Солотвино - Сигету-Мармации» частично приостановит пропуск транспортных средств. По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы. Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 до 15.00 с понедельника по пятницу», - сообщили в ГПСУ в соцсетях.
Ограничения, как отмечается, продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября 2024 года.
Пешеходное движение в этом пункте пропуска, как отмечается, останавливаться не будет.
Путешественников просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.
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