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На кордоні з Румунією частково призупинять пропуск транспорту в одному з пунктів пропуску: триватиме з 5 вересня

На кордоні з Румунією частково призупинять пропуск транспорту в одному з пунктів пропуску: триватиме з 5 вересня

Київ • УНН

 • 10857 перегляди

КПП "Солотвино – Сігету-Мармацієї" частково призупинить пропуск транспорту через ремонт мосту. З 5 вересня 2024 року протягом місяця рух буде обмежено з 10:00 до 15:00 у будні, пішохідний рух не зупинятиметься.

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинять пропуск транспорту через ремонт мосту з 5 вересня, повідомили у Держприкордонслужбі у середу, пише УНН.

Деталі

"Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" частково призупинить пропуск транспортних засобів. За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю", - повідомили у ДПСУ у соцмережах.

Обмеження, як зазначається, триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.

Пішохідний рух в цьому пункті пропуску, як зазначається, зупинятися не буде.

Мандрівників просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

На кордоні з Угорщиною ускладнено рух в одному з пунктів пропуску: що відомо04.09.24, 11:10 • 13498 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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