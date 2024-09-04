На кордоні з Румунією частково призупинять пропуск транспорту в одному з пунктів пропуску: триватиме з 5 вересня

КПП "Солотвино – Сігету-Мармацієї" частково призупинить пропуск транспорту через ремонт мосту. З 5 вересня 2024 року протягом місяця рух буде обмежено з 10:00 до 15:00 у будні, пішохідний рух не зупинятиметься.