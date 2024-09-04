На кордоні з Румунією частково призупинять пропуск транспорту в одному з пунктів пропуску: триватиме з 5 вересня
Київ • УНН
КПП "Солотвино – Сігету-Мармацієї" частково призупинить пропуск транспорту через ремонт мосту. З 5 вересня 2024 року протягом місяця рух буде обмежено з 10:00 до 15:00 у будні, пішохідний рух не зупинятиметься.
У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинять пропуск транспорту через ремонт мосту з 5 вересня, повідомили у Держприкордонслужбі у середу, пише УНН.
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"Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" частково призупинить пропуск транспортних засобів. За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю", - повідомили у ДПСУ у соцмережах.
Обмеження, як зазначається, триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.
Пішохідний рух в цьому пункті пропуску, як зазначається, зупинятися не буде.
Мандрівників просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
На кордоні з Угорщиною ускладнено рух в одному з пунктів пропуску: що відомо04.09.24, 11:10 • 13498 переглядiв