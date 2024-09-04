На кордоні з Угорщиною ускладнено рух в одному з пунктів пропуску: що відомо
Київ • УНН
У пункті пропуску "Чоп-Захонь" 4 вересня з 9:00 до 16:00 проводитимуться ремонтні роботи. Очікується ускладнення руху в обох напрямках, рекомендується обирати інші пункти пропуску.
У пункті пропуску "Чоп-Захонь" на кордоні з Угорщиною сьогодні проводитимуться ремонтні роботи, через що тут ускладнено рух, повідомили у середу у Держмитслужбі, пише УНН.
У пункті пропуску "Чоп-Захонь", що на кордоні з Угорщиною, ускладнено рух автомобілів через ремонтні роботи
За інформацією від митних органів Угорщини, сьогодні, 4 вересня, з 9:00 по 16:00 у пункті пропуску "Чоп-Захонь" на суміжній стороні здійснюватимуться ремонтні роботи.
"У зв’язку з цим очікується ускладнення руху транспортних засобів в обидва напрямки. Просимо зацікавлених осіб, які планують перетинати українсько-угорський кордон у даному напрямку, врахувати зазначену інформацію та, при можливості, обирати інші пункти пропуску", - вказали у відомстві.
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