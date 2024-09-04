На границе с Венгрией затруднено движение в одном из пунктов пропуска: что известно

В пункте пропуска «Чоп-Захонь» на границе с Венгрией сегодня будут проводиться ремонтные работы, из-за чего здесь затруднено движение, сообщили в среду в Гостаможслужбе, пишет УНН.

В пункте пропуска «Чоп-Захонь» на границе с Венгрией, затруднено движение автомобилей из-за ремонтных работ - сообщили в Гостаможслужбе в соцсетях.

По информации от таможенных органов Венгрии, сегодня, 4 сентября, с 9:00 до 16:00 в пункте пропуска «Чоп-Захонь» на смежной стороне будут осуществляться ремонтные работы.

«В связи с этим ожидается осложнение движения транспортных средств в обоих направлениях. [Просим заинтересованных лиц, которые планируют пересекать украинско-венгерскую границу в данном направлении, учесть указанную информацию и, при возможности, выбирать другие пункты пропуска», - указали в ведомстве.

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