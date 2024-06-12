Ситуация на украинско-белорусской границе полностью контролируемая, и россия не имеет достаточных сил по ту сторону границы для повторного вторжения в Украину.
На границе с Беларусью обстановка полностью контролируется, а по ту сторону границы не фиксируется наличия у России достаточных сил для того, чтобы осуществить вторжение на территории Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
По границе с Беларусью обстановка полностью контролируемая, а по ту сторону границы мы не фиксируем наличия у россии достаточных сил для того, чтобы осуществить вторжение на территории Украины
Однако Демченко отметил, что несмотря на все нужно быть готовыми к развитию любых ситуаций, в том числе и на этом направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать Россию в полномасштабной войне.
В беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами": СМИ обнародовали спутниковые снимки7 июня 2024, 16:37 • 23466 просмотров