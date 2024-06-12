На границе с Беларусью обстановка полностью контролируется, а по ту сторону границы не фиксируется наличия у России достаточных сил для того, чтобы осуществить вторжение на территории Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По границе с Беларусью обстановка полностью контролируемая, а по ту сторону границы мы не фиксируем наличия у россии достаточных сил для того, чтобы осуществить вторжение на территории Украины - рассказал Демченко.

Однако Демченко отметил, что несмотря на все нужно быть готовыми к развитию любых ситуаций, в том числе и на этом направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать Россию в полномасштабной войне.

В беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами": СМИ обнародовали спутниковые снимки