На кордоні з білоруссю обстановка повністю контрольована – Демченко
Київ • УНН
Ситуація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована, і росія не має достатніх сил по той бік кордону для повторного вторгнення в Україну.
На кордоні з білоруссю обстановка повністю контрольована, а по той бік кордону не фіксується наявності у росії достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на території України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
По кордону з білоруссю обстановка повністю контрольована, а по той бік кордону ми не фіксуємо наявності у росії достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на території України
Проте Демченко зауважив, що попри все потрібно бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі й на цьому напрямку, адже білорусь продовжує підтримувати росію у повномасштабній війні.
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