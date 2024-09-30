На границе Ингушетии и Грузии в горах обнаружили средневековый некрополь на границе Ингушетии и Грузии

Средневековый некрополь обнаружен в горах Ингушетии на границе с Грузией во время реставрации башенного комплекса Нижний Пуй. Об этом сообщает пресс-служба школы каменщиков-реставраторов «Наследие», передает Грузия Online, пишет УНН.

Археологи обнаружили уникальный некрополь на территории башенного комплекса Нижний Пуй в горной Ингушетии, в непосредственной близости от границы с Грузией. Открытие обещает прорыв в изучении истории взаимоотношений двух народов, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что найденный некрополь, а также содержащиеся в нем останки и артефакты помогут пролить свет на культурные, военные и политические связи ингушей и грузин в прошлом, о которых до сих пор было известно не так много.

Мы начали раскопки рядом с одним из склепов, которые находятся в аварийном состоянии. Буквально в двух шагах оказался еще один погребальный комплекс. Это невероятно интересное открытие, которое может полностью перевернуть наши представления о прошлом. Уникальность некрополя в его пограничном положении, - передает пресс-служба руководителя экспедиции, археолога Магомеда Тангиева.

Справочно

Башенный комплекс Нижний Пуй расположен в южной части Таргимской котловины. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом это селение занимало важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.

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