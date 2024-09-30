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Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
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Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе Ингушетии и Грузии в горах обнаружили средневековый некрополь на границе Ингушетии и Грузии

На границе Ингушетии и Грузии в горах обнаружили средневековый некрополь на границе Ингушетии и Грузии

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 01:26  •  1070 просмотра

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Археологи нашли уникальный некрополь возле башенного комплекса Нижний Пуй в Ингушетии, вблизи границы с Грузией. Открытие может пролить свет на исторические связи ингушей и грузин.

Средневековый некрополь обнаружен в горах Ингушетии на границе с Грузией во время реставрации башенного комплекса Нижний Пуй. Об этом сообщает пресс-служба школы каменщиков-реставраторов «Наследие», передает Грузия Online, пишет УНН.

Археологи обнаружили уникальный некрополь на территории башенного комплекса Нижний Пуй в горной Ингушетии, в непосредственной близости от границы с Грузией. Открытие обещает прорыв в изучении истории взаимоотношений двух народов,

- говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что найденный некрополь, а также содержащиеся в нем останки и артефакты помогут пролить свет на культурные, военные и политические связи ингушей и грузин в прошлом, о которых до сих пор было известно не так много.

Мы начали раскопки рядом с одним из склепов, которые находятся в аварийном состоянии. Буквально в двух шагах оказался еще один погребальный комплекс. Это невероятно интересное открытие, которое может полностью перевернуть наши представления о прошлом. Уникальность некрополя в его пограничном положении,

- передает пресс-служба руководителя экспедиции, археолога Магомеда Тангиева.

Справочно

Башенный комплекс Нижний Пуй расположен в южной части Таргимской котловины. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом это селение занимало важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет19 августа 2024, 14:52 • 100428 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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