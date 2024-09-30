На границе Ингушетии и Грузии в горах обнаружили средневековый некрополь на границе Ингушетии и Грузии
Киев • УНН
Археологи нашли уникальный некрополь возле башенного комплекса Нижний Пуй в Ингушетии, вблизи границы с Грузией. Открытие может пролить свет на исторические связи ингушей и грузин.
Средневековый некрополь обнаружен в горах Ингушетии на границе с Грузией во время реставрации башенного комплекса Нижний Пуй. Об этом сообщает пресс-служба школы каменщиков-реставраторов «Наследие», передает Грузия Online, пишет УНН.
Археологи обнаружили уникальный некрополь на территории башенного комплекса Нижний Пуй в горной Ингушетии, в непосредственной близости от границы с Грузией. Открытие обещает прорыв в изучении истории взаимоотношений двух народов,
В пресс-службе отметили, что найденный некрополь, а также содержащиеся в нем останки и артефакты помогут пролить свет на культурные, военные и политические связи ингушей и грузин в прошлом, о которых до сих пор было известно не так много.
Мы начали раскопки рядом с одним из склепов, которые находятся в аварийном состоянии. Буквально в двух шагах оказался еще один погребальный комплекс. Это невероятно интересное открытие, которое может полностью перевернуть наши представления о прошлом. Уникальность некрополя в его пограничном положении,
Справочно
Башенный комплекс Нижний Пуй расположен в южной части Таргимской котловины. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом это селение занимало важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.
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