На кордоні Інгушетії та Грузії у горах виявили середньовічний некрополь

Середньовічний некрополь виявлено в горах Інгушетії на кордоні з Грузією під час реставрації вежового комплексу Нижній Пуй. Про це повідомляє пресслужба школи мулярів-реставраторів "Спадщина"., передає Грузія Online, пише УНН.

Археологи виявили унікальний некрополь на території баштового комплексу Нижній Пуй у гірській Інгушетії, в безпосередній близькості від кордону з Грузією. Відкриття обіцяє прорив у вивченні історії взаємин двох народів, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що знайдений некрополь, а також останки і артефакти, що містяться в ньому, допоможуть пролити світло на культурні, військові та політичні зв'язки інгушів і грузинів у минулому, про які досі було відомо не так багато.

Ми розпочали розкопки поряд з одним із склепів, які перебувають в аварійному стані. Буквально за два кроки виявився ще один похоронний комплекс. Це неймовірно цікаве відкриття, яке може повністю перевернути наші уявлення про минуле. Унікальність некрополя в його прикордонному становищі, - передає пресслужба керівника експедиції, археолога Магомеда Тангієва.

Довідково

Баштовий комплекс Нижній Пуй розташований у південній частині Таргімської улоговини. Основною будовою ансамблю є бойова вежа зі східчасто-пірамідальним дахом, на житлових вежах збереглася велика кількість петрогліфів. У минулому це селище займало важливе стратегічне становище, охороняючи підступи до улоговини з південної та східної сторін.

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