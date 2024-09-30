На кордоні Інгушетії та Грузії у горах виявили середньовічний некрополь
Київ • УНН
Археологи знайшли унікальний некрополь біля баштового комплексу Нижній Пуй в Інгушетії, поблизу кордону з Грузією. Відкриття може пролити світло на історичні зв'язки інгушів і грузинів.
Середньовічний некрополь виявлено в горах Інгушетії на кордоні з Грузією під час реставрації вежового комплексу Нижній Пуй. Про це повідомляє пресслужба школи мулярів-реставраторів "Спадщина"., передає Грузія Online, пише УНН.
Археологи виявили унікальний некрополь на території баштового комплексу Нижній Пуй у гірській Інгушетії, в безпосередній близькості від кордону з Грузією. Відкриття обіцяє прорив у вивченні історії взаємин двох народів,
У пресслужбі зазначили, що знайдений некрополь, а також останки і артефакти, що містяться в ньому, допоможуть пролити світло на культурні, військові та політичні зв'язки інгушів і грузинів у минулому, про які досі було відомо не так багато.
Ми розпочали розкопки поряд з одним із склепів, які перебувають в аварійному стані. Буквально за два кроки виявився ще один похоронний комплекс. Це неймовірно цікаве відкриття, яке може повністю перевернути наші уявлення про минуле. Унікальність некрополя в його прикордонному становищі,
Довідково
Баштовий комплекс Нижній Пуй розташований у південній частині Таргімської улоговини. Основною будовою ансамблю є бойова вежа зі східчасто-пірамідальним дахом, на житлових вежах збереглася велика кількість петрогліфів. У минулому це селище займало важливе стратегічне становище, охороняючи підступи до улоговини з південної та східної сторін.
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