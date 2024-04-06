На фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений. В общем, враг нанес 8 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

Детали

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также другие объекты инфраструктуры - резюмировали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Родионовка Сумской области; Огирцево, Казачья Лопань, Липцы, Кутузовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Михальчина Слобода Черниговской области; Могрица, Новая Гута, Беловоды Сумской области; Казачья Лопань, Ветеринарное, Стрелечья, Красное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ивановка, Боровая Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воины отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спирное, Богдановка, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Славянск, Верхнекаменское и Григорьевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Новоселовка Первая, Селидово, Архангельское, Бердичи, Семеновка, Очеретино, Скучное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Также противник нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток враг совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск.

Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никополь Днепропетровской области; город Херсон, Змиевка, Крынки, Тягинка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 станции РЭБ противника - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Украинские военные отбили одну из самых массированных российских атак на Авдеевском направлении, уничтожив 36 танков, в том числе современный Т-90, и 11 бронетранспортеров, которые пытались прорваться через украинские позиции.

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