На фронте с начала суток произошло уже 56 боестолкновений, враг наиболее активен на Покровском и Северском направлениях, где зафиксирована половина всех штурмовых действий в эти сутки, сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на 13:00 18 июня, пишет УНН.

Детали

"В настоящее время общее количество боевых столкновений по всей линии фронта достигло 56. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Северском направлениях, где в целом состоялись и продолжаются половина всех штурмовых действий за эти сутки", - говорится в сводке.

Как указано, от артиллерийских ударов с территории российской федерации и в дальнейшем страдают приграничные районы Сумской области. Сегодня от террористических артударов пострадали село Ободы - обстрел с направления Нового Пути (рф) и село Могрица - с направления Горналь (рф).

"Также агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области. Так, уже семь российских КАБов наносили разрушения в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Старица", - сообщили в Генштабе.

По направлениям, как указано, ситуация следующая:

Количество боевых столкновений на Харьковском направлении возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг совершал всего шесть штурмовых действий. Российские атаки вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового отбиты нашими защитниками. Продолжается бой возле Синьковки.

На Лиманском направлении захватчики сегодня начинали пять штурмовых действий. В настоящее время боестолкновения продолжаются в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка и Терны.

На Северском направлении количество боев вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки возросло до 13. Враг получил достойный отпор, ситуация под контролем Сил обороны.

Также противник проявляет активность на Краматорском направлении, где начинал безуспешные штурмы в районах Григорьевки и микрорайона Новый. На локации Ивановского бой продолжается. Всего на направлении учтено пять боевых столкновений.

Больше всего боев с начала суток происходило на Покровском направлении, где российские оккупанты 15 раз пытались улучшить свое положение. Сейчас продолжаются шесть боев в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского. Отбиты штурмы возле Калинового и Новоселовки Первой. Ситуация под контролем наших защитников.

На Кураховском направлении продолжается отражение двух атак захватчиков в районе Красногоровки.

На Времовском направлении наши воины дают отпор очередной штурмовой попытке врага в районе Урожайного.

На Ореховском направлении, кроме безуспешной наземной атаки возле Новоданиловки, противник нанес удары тремя КАБами по району Воздвижевки.

На остальных направлениях обстановка без существенных изменений.

рф несет потери: 1230 человек личного состава, 16 танков, 20 бронемашин потеряно за сутки